Taormina, appaltati i lavori per il restyling del lungomare di Mazzeo

Dieci le imprese invitate, sei quelle partecipanti alla gara e adesso c’è la vincitrice.

È arrivata ieri pomeriggio l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del lungomare di Mazzeo, la frazione a mare di Taormina dove si interverrà grazie ad un finanziamento da 1,5 milioni di euro assegnato oltre un anno fa dal Governo nazionale.

Il responsabile unico del progetto, l’ing. Massimo Puglisi dell’Ufficio tecnico, assistito dall’ing. Antonino Gullotta e dall’arch. Carmelo Campailla, ha aperto le buste delle sei concorrenti della procedura negoziata da 1.132.010 euro, escludendo due offerte anormalmente basse e individuando come migliore quella presentata dall’impresa “G.F. Costruzioni Srl” di Santa Venerina, in provincia di Catania, che ha offerto un ribasso del 22,783% per un importo di 747.687 euro, cui vanno aggiunti 133.745 euro di manodopera e 29.970 euro per oneri di sicurezza, per un totale di 911.404 euro. Una volta completate le procedure potrà così essere aperto il cantiere, che avrà una durata di otto mesi. Lunedì pomeriggio l’Amministrazione comunale e l’Ufficio tecnico hanno incontrato il progettista e direttore dei lavori, l’ing. Francesco Mammoliti, analizzando attentamente il progetto e cercando soluzioni che possano rendere l'intera area più armoniosa e integrata nel contesto urbano: «Abbiamo proposto alcune modifiche migliorative - ha detto il sindaco Cateno De Luca - per assicurarci che il nuovo lungomare non solo rispetti ma valorizzi le caratteristiche uniche di Mazzeo. Crediamo che ogni intervento urbano debba riflettere l'identità e la storia della comunità che rappresenta. È interesse dell’Amministrazione garantire che i progetti siano non solo funzionali ma anche esteticamente piacevoli e in sintonia con l’ambiente circostante».