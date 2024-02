Milazzo, inaugurata la prima panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo

È stata inaugurata questa mattina la prima panchina gialla a Milazzo. Posizionata nel piazzale antistante il palazzo municipale, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul bullismo e sul cyberbullismo.

L’iniziativa è stata promossa dall’istituto Comprensivo Primo di Milazzo e condivisa dall’Amministrazione comunale. A dipingere la panchina studentesse e studenti della scuola mamertina diretta dalla preside Elvira Rigoli.

Adoperando la vernice gialla ecosostenibile, il gruppetto si è attivato con entusiasmo e impegno: “Abbiamo reso viva la panchina, è stata un’esperienza molto bella e vogliamo che aiuti a dire #noalbullismo”. E sulla panchina è stata apposta una scritta significativa: “Diffondi rispetto e parole gentili”.

Alla cerimonia, oltre ai docenti della scuola sono intervenuti il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla pubblica istruzione, Lydia Russo che ha sottolineato come lo scopo di questa iniziativa sia quello di invitare tutti a porre l’attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo, a non sottovalutarli e a riflettere sui danni che determinano. La panchina gialla è un segno tangibile e concreto per non dimenticare mai che in internet si nascondono parecchi pericoli, soprattutto per i più giovani. Un simbolo concreto per far riflettere sulla necessità di mettere al bando qualsiasi tipo di violenza che possa determinare discriminazione ed emarginazione”.