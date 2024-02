Messina, riapre al culto la cappella della parrocchia S. Maria Incoronata di Camaro Superiore

La comunità di Camaro superiore si prepara a vivere un momento importante: la riapertura al culto della cappella di adorazione continua alla chiesa parrocchiale S. Maria Incoronata, dopo alcuni lavori di riqualificazione. L’edificio, nato come circolo ricreativo, nel tempo si è trasformato in uno spazio di incontro privilegiato, nel quale poter ritrovarsi “a tu per tu” con il Santissimo Sacramento.

Era l’11 febbraio 2010: sono trascorsi 14 anni da quel giorno e la cappella (aperta dalle 5 del mattino a mezzanotte) è diventata anche un luogo di formazione e crescita personale, non solo per gli adoratori del luogo ma anche per quelli provenienti da altre zone della città, spiega il parroco mons. Francesco La Camera, definendola “il polmone della vita della comunità, un luogo costante di testimonianza cristiana”.

La cappella si presenta bella nella sua essenzialità, grazie alla sistemazione degli spazi liturgici, la ripulitura dei marmi e al nuovo impianto d’illuminazione che consente di immergersi in un clima di preghiera gioiosa e discreta. Cuore della struttura è il prezioso tabernacolo in marmo della scuola del Gagini; tra le novità, oltre agli arredi liturgici in legno, completano l’arredamento liturgico un’acquasantiera in marmo e un Crocifisso ligneo che si trovavano negli ambienti parrocchiali. La cappella sarà riaperta al culto venerdì prossimo, dopo la messa delle 18: per l’occasione il parroco ha previsto, per il secondo anno consecutivo, una settimana eucaristica con alcuni importanti appuntamenti.