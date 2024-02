Messina, inchiesta sulla Caronte & Tourist Isole Minori: il gup rinvia tutti a giudizio

Tutti e cinque rinviati a giudizio, 4 persone fisiche e l’impresa. Processo che inizierà il 13 gennaio del 2025. Ha deciso così la gup Monia De Francesco a conclusione dell’udienza preliminare sul maxi sequestro che la scorsa estate ha colpito la società di navigazione Caronte&Tourist Isole Minori, mandando praticamente in tilt l’intero quadro dei trasporti marittimi regionali verso tutte le isole siciliane. Un sequestro per equivalente che è frutto dell’inchiesta della Procura in cui si ipotizzano tra l’altro la truffa e la frode in pubbliche forniture, con al centro l’appalto per la gara regionale da 44 milioni del 2016 per le rotte con le isole minori.

La gup De Francesco ha quindi accolto la richiesta del pm Roberto Conte per i cinque imputati del procedimento, che ricoprono vari ruoli societari nella compagnia di navigazione (è il quinto imputato come persona giuridica), ovvero gli imprenditori Sergio La Cava, Luigi Genghi, Edoardo Bonanno e Vincenzo Franza. In questa vicenda sono stati assistiti da un pool di legali formato dagli avvocati Alberto Gullino, Antonio Roberti, Francesco Mucciarelli, Francesco Bertorotta, Marta Lafranconi e Carmelo Peluso, ai quali si è aggiunto anche l’ex presidente dell’Unione camere penali Giandomenico Caiazza.