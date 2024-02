Lancio di un fumogeno durante Città Sant'Agata-Trapani, scatta Daspo di un anno

Agenti del Commissariato di Sant’Agata di Militello - a seguito dell’attento monitoraggio delle manifestazioni sportive di quel comprensorio, in occasione dell’incontro di calcio valevole per la Serie D Lega Nazionale Dilettanti “Città di S. Agata” – “Trapani”, tenutasi a Sant’Agata di Militello lo scorso 20 dicembre 2023, dopo un’attenta verifica dei sistemi di videosorveglianza dello stadio comunale “B. Fresina”, hanno individuato un giovane santagatese che accendeva e lanciava un fumogeno in direzione del campo sportivo. Per lui è scattato il Daspo di un anno.