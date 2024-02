Stretto di Messina, 20 milioni i passeggeri transitati

Più 1,9 per cento nella movimentazione delle merci, nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 settembre del 2023. Più 15,3 per cento per il traffico passeggeri. E la conferma di un notevole incremento di transiti croceristici. La certificazione del ruolo sempre più rilevante dei porti dello Stretto (Messina, Milazzo, Reggio e Villa) è contenuta nel Report 2024 realizzato da Assoporti, in collaborazione con il Centro studi di Banca Intesa, e presentato nello scorso wee-end.

Il numero dei viaggiatori passati dai porti dello Stretto è davvero impressionante: sono stati oltre 18 milioni in 9 mesi (e dunque, quando i dati saranno aggiornati anche per ottobre-novembre-dicembre del 2023, si può tranquillamente parlare di quota 20 milioni di passeggeri in un anno), con 8 milioni 970mila per Messina-Tremestieri, 7 milioni 783mila per Villa San Giovanni, 887mila per Milazzo, 550mila per Reggio Calabria. È proprio Milazzo il porto cresciuto di più rispetto al 2022 (più 22%) mentre Messina ha registrato un incremento pari al 15,5%.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina