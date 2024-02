Rassegna stampa 06-02-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

-Stretto di Messina, 20 milioni i passeggeri transitati

In città

-Al Comune di Messina scattano le assunzioni

-Messina, adescamento di una undicenne: davanti al gup il 28enne Liviu Iliuta Dumitru

In provincia

-Ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, un disastro ambientale

-Patti, un reparto per la chemioterapia: ecco l’idea per il “Barone Romeo”