Messina, svincolo Tremestieri: situazione sotto controllo. Stasera riapre anche in direzione Catania

Situazione decisamente più tranquilla questa mattina nell’area di Tremestieri dove da ieri sono in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto nella zona dello svincolo autostradale. La riapertura, ieri sera, dell’ingresso direzione Palermo, ha alleggerito di parecchio il traffico prima e dopo lo snodo autostradale. Anche chi deve andare verso Catania ha comunque un’alternativa più agevole di quella della percorrenza della strada statale: può infatti prendere la tangenziale, arrivare a San Filippo, e fare inversione alla prima rotatoria. In ogni caso il consorzio autostrade garantisce che entro questa sera sarà aperto anche l’ingresso in direzione Catania.