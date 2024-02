Messina, adescamento di una undicenne: davanti al gup il 28enne Liviu Iliuta Dumitru

Adescamento di minorenne e detenzione di materiale pedopornografico. Sono queste le gravi accuse a carico del rumeno 28enne Liviu Iliuta Dumitru, che dopo un’indagine della Procura coordinata dal sostituto Roberto Conte, è stato scoperto e incastrato.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal magistrato nelle scorse settimane, l’udienza preliminare è stata fissata dalla gip Simona Finocchiaro per il prossimo 11 marzo. L’uomo è assistito dall’avvocata Daniela Chillè.

La vicenda, secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, si è dipanata tra il luglio e il settembre dello scorso anno.

Il primo capo d’imputazione cristallizza una serie di contatti che l’uomo avrebbe avuto con una ragazzina, appena undicenne all’epoca dei fatti, attraverso il canale wapp del telefonino. Secondo l’accusa l’avrebbe contattata ripetutamente sul telefonino, inviandole parecchi messaggi “per intrattenere rapporti sessuali”, ben consapevole di trovarsi di fronte ad una undicenne.

Dopo l’apertura dell’inchiesta e il sequestro dei telefoni in uso al 28enne rumeno è emerso anche altro.

Da qui la seconda contestazione accusatoria da parte della Procura, ora agli atti dell’udienza preliminare, ovvero detenzione di materiale pedopornografico “contenente rappresentazioni di minori attinenti la sfera sessuale”, in concreto una serie di immagini dal contenuto inequivocabile.

In relazione al primo capo d’imputazione la parte offesa è rappresentata dai genitori della piccola, che molto probabilmente si costituiranno parte civile nel procedimento con l’assistenza di un legale.