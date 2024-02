Giuseppe Villari: Messina Sud senza vigili del fuoco, un anno di attese e silenzi

Un anno fa la richiesta all'amministrazione Basile di farsi portavoce con il ministero dell'Interno per l'attivazione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco nella zona Sud di Messina. Dopo 12 mesi, l'esecutivo non ha ancora dato seguito all'ordine del giorno presentato dal capogruppo di Prima l'Italia Giuseppe Villari con il collega Raffaele Rinaldo.

Oggi, nel corso del Consiglio comunale, Villari ha acceso di nuovo i riflettori su questo punto. “L'ordine del giorno del marzo scorso - spiega il capogruppo di Prima l'Italia - è stato votato all'unanimità da tutti i consiglieri presenti in Aula. Ciò nonostante, l'amministrazione non ha mai dato seguito a quanto richiesto. Abbiamo sollecitato l'attivazione di un distaccamento nella zona Sud in ulteriori sedute di Commissione e in una riunione dei capigruppo, ma la Giunta Basile è sorda a una richiesta così importante per la sicurezza di decine di migliaia di messinesi.