A20 Messina-Palermo, tir finisce fuori strada: in ospedale il conducente

Incidente autonomo stamani sulla A20 Messina Palermo, poco dopo lo svincolo di Brolo. Un autoarticolato è uscito di strada sfondando il guard rail e finendo in un terreno sottostante. Un volo di diversi metri in cui, fortunatamente, il conducente non sembra aver riportato conseguenze particolarmente serie ma soltanto ferite non gravi. L’uomo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Patti per gli accertamenti del caso, Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, le squadre del pronto intervento stradale ed i mezzi del Consorzio Autostrade.