Patti, il pontile d’attracco è operativo: ora la città guarda al futuro

Con il collaudo di fine lavori l'assessorato regionale della Pesca mediterranea pone l'atteso sigillo alle opere di riqualificazione del pontile d’attracco di Patti Marina, aprendo di fatto nuove prospettive per la riattivazione della tratta turistica verso le Isole Eolie.

Di «basi per un nuovo inizio» parla il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, secondo cui l'operatività del pontile aprirà una fase di dialogo con le compagnie di navigazione per ripristinare, durante i mesi estivi, lo storico servizio di trasporto turistico verso l'arcipelago eoliano.

«Abbiamo già provveduto - riferisce il primo cittadino - a fissare un incontro con il comandante provinciale della Capitaneria di Porto di Milazzo. Ci muoveremo in tempi brevissimi per definire l’iter e predisporre quanto richiesto al fine di riguadagnare i collegamenti turistici».

La restituzione dell’approdo, infatti, rappresenta un evento cruciale per la città, non solo per ragioni di decoro e fruibilità del waterfront di Patti Marina, ma soprattutto per la decisiva spinta che la riattivazione della tratta potrebbe imprimere all'intero indotto turistico. Collegamento nevralgico per tutta l'area nebroidea in virtù della vicinanza con l’arcipelago eoliano, il servizio di traghettamento dal pontile di attracco di Patti Marina consentirebbe, infatti, di rinvigorire l'intero settore turistico-ricettivo, considerato uno dei motori propulsivi dell'economia pattese.