Arriva a Messina la "Madonna di Lourdes", l'abbraccio dei fedeli in Cattedrale tra gioia e commozione

Centinaia di candele accese e fazzoletti bianchi sventolanti hanno accolto l’arrivo in Cattedrale a Messina della Madonna di Lourdes: un incontro gioioso, atteso, quello con gli ammalati e i devoti mariani che insieme alla grande famiglia Unitalsi hanno reso omaggio al simulacro della Vergine lo stesso che ogni sera, all’interno del santuario francese, viene portato in processione “aux flambeaux”.

Occhi lucidi, mani giunte, cuori aperti per ricevere grazie, affidare speranze e dolori, confermare quel legame filiale che i messinesi hanno sempre avuto con Maria, veloce ascoltatrice. In tantissimi hanno cercato con lei il “contatto fisico”, sfiorando la statua con la mano o con indumenti personali; in un attimo quell’angolo di Cattedrale si è trasformato nella grotta di Massabielle, cuore pulsante di devozione, il primo dei miracoli che si rinnova ogni giorno.

Messina è l’ultima tappa della sezione siciliana all’interno del pellegrinaggio promosso da Unitalsi per celebrare i 120 anni di servizio sul territorio nazionale. Un momento speciale per le dame e i cavalieri della sottosezione Messinese presieduta da Saverio Armone, simbolo di quella carità più volte richiamata da Papa Francesco, che con la loro presenza silenziosa sostengono tante sorelle e fratelli ammalati o soli, donando un anelito di speranza.