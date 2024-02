Milazzo Film Fest, in scena oltre 150 cortometraggi: ospite d'onore Michele Riondino

È ufficiale. Michele Riondino sarà ospite dell’edizione invernale del Milazzo Film Festival. La manifestazione quest’anno si svolgerà al Teatro Trifiletti dal 29 febbraio al 3 marzo e si preannuncia seguitissima. Michele Riondino divenuto famoso interpretando il giovane Montalbano e che recentemente è stato uno dei protagonisti de “I leoni di Sicilia” che tanto successo ha ottenuto, sarà a Milazzo il 2 marzo per ricevere l’Acting Award e per l’occasione presenterà “Palazzina Laf” il suo ultimo film che lo vede dietro la macchina da presa, in qualità di regista.

Attesa per i tanti cortometraggi inviati da diverse parti del mondo, confermando la valenza del festival che quest’anno si avvarrà anche del gemellaggio con il Giffoni. Tema su cui i giovani attori si cimenteranno sarà l’amore per il pianeta, da qui il titolo “I love my planet”; a tal proposito diverse le scuole di Milazzo che parteciperanno con propri corti e avranno modo di confrontarsi sui temi principali che riguardano la loro generazione.