Sanità a Messina, "Sud chiama Nord" contro la nomina di Santonocito a direttore generale del Policlinico

I deputati di Sud Chiama Nord, Giuseppe Lombardo, Cateno De Luca, Matteo Sciotto, Alessandro De Leo, Davide Maria Vasta, Ludovico Balsamo, e Ismaele La Vardera, hanno presentato un'interrogazione in merito alla nomina del Dott. Giorgio Giulio Santonocito come Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina.

La Giunta Regionale ha ufficializzato la nomina con Deliberazione il 31 gennaio 2024, ma i deputati di Sud Chiama Nord pongono l'attenzione su diverse criticità. "Innanzitutto," spiega il deputato Giuseppe Lombardo, primo firmatario dell'interrogazione, " ha ricoperto fino alla nomina di Commissario generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, la carica di Direttore generale della Azienza Sanitaria Locale Roma 5 , responsabile tra gli altri anche del Presidio Ospedaliero di Tivoli, assurto tristemente alle cronache in quanto oggetto di un drammatico incendio nel dicembre 2023, che ha causato dal morte di tre degenti ospitati nel nosocomio tiburtino.”

Di conseguenza, i deputati di Sud Chiama Nord chiedono con urgenza chiarimenti al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore regionale della salute. Lombardo afferma: "Chiediamo se non ritengano opportuno riconsiderare la nomina del Dott. Giorgio Giulio Santonocito, addivenendo alla nomina di un diverso soggetto con i requisiti previsti dalla normativa." La richiesta è avanzata con urgenza, sottolineando le implicazioni che questa nomina potrebbe avere sulla gestione dell'Azienda Ospedaliera e sulla fiducia della comunità. Lombardo conclude annunciando che Sud Chiama Nord porrà barricate in Commissione Salute sulla nomina di tutti i dirigenti regionali. Intendiamo chiarire i nostri dubbi su tutte le nomine fatte al Governo Regionale che sembrano guardare più all’appartenenza politica che non alla meritocrazia e all’opportunità professionale dei dirigenti scelti. "