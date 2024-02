Nasce il canale WhatsApp di Atm Messina: info in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico

Dal 5 febbraio, sarà attivo il canale WhatsApp di Atm Messina. L’applicazione, divenuta ormai di uso comune tra le persone di qualsiasi età, consentirà agli utenti che si registreranno di ricevere informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico locale e di rimanere aggiornati sulle attività di Atm Spa. Per iscriversi basterà accedere al link.

Il canale WhatsApp integrerà il canale Telegram ed il sito istituzionale di Atm Spa.

«Con questa iniziativa - spiega il presidente dell’Azienda Trasporti di Messina, Giuseppe Campagna - intendiamo rafforzare il filo diretto con i nostri utenti, affinché le comunicazioni sul servizio di Tpl - che già diffondiamo attraverso il sito istituzionale, il canale Telegram e le nostre pagine social - possano raggiungere sempre più persone».

Tramite il canale WhatsApp di Atm Messina, l’utenza verrà aggiornata in maniera puntuale su eventuali modifiche di percorso, di orario o su altre variazioni relative al servizio di trasporto pubblico locale.