Mongiuffi Melia, escursionista in difficoltà salvato con l'aiuto di un elicottero VIDEO

Nel primo pomeriggio di ieri, l'elicottero Drago 142 dei vigili del fuoco è intervenuto in una delicata operazione di soccorso nel territorio di Mongiuffi Melia. Un uomo, avventuratosi in un sentiero impervio, ha smarrito l'orientamento, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.

La zona in cui si è verificato l'incidente si è rivelata particolarmente ostica dal punto di vista orografico, rendendo impossibile un atterraggio convenzionale. Nonostante le difficoltà, il team di elisoccorso ha prontamente individuato la posizione dell'uomo in difficoltà. Per effettuare il recupero, gli elisoccorritori hanno utilizzato il verricello dell'elicottero, calandosi con abilità nel luogo impervio.

Una volta raggiunto il malcapitato escursionista, è stato effettuato il sollevamento e il trasporto a bordo dell'aeromobile Drago 142. La tempestiva e efficiente operazione di soccorso ha permesso di portare in salvo l'uomo, garantendo la sua incolumità.