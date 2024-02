Messina, scambiato per un ladro e arrestato: una perizia antropometrica lo scagiona

Tutto è cominciato al recente concerto dei Pooh. Sembra un film ma c’entra anche il concerto del 28 dicembre scorso. Ecco i fatti. Mentre sta assistendo alla fantasmagorica esibizione della band a piazza Duomo, e si sta divertendo parecchio tra una “Piccola Katy” e un “Pensiero”, una tranquilla signora che abita sulla Panoramica dello Stretto riceve l’alert elettronico sul telefonino perché due individui poco raccomandabili si aggirano sul pianerottolo di casa e probabilmente vogliono fare il colpo gobbo razziando tutto. Le telecamere immortalano un paio di volti, la signora l’indomani sporge una classica regolare denuncia e consegna i fotogrammi registrati alla polizia.

Dopo aver visto tutto, perché in quel condominio ci sono parecchie telecamere nei vari pianerottoli, uno dei due topi d’appartamento mancati sembra proprio, ai poliziotti, il 43enne Carmelo Altieri, che già di suo sta passando guai e come si dice in gergo, è “noto a questi uffici”, ed è agli arresti domiciliari in casa della madre per altri fatti. Parte la solita macchina giudiziaria e Altieri viene “beccato” per evasione dagli arresti domiciliari e dato come presente nel pianerottolo della casa sulla Panoramica.

E dopo? C’è la svolta. Altieri giura e rigiura al suo difensore, l’avvocata Cinzia Panebianco, che questa volta non c’entra proprio nulla, che era a casa di sua madre e che si tratta di una impressionante somiglianza. Così l’avvocata Panebianco fa effettuare una perizia antropomorfica ad un consulente, il prof. Maurizio Cusimano, antropologo forense ed esperto di criminalistica, e nel frattempo al suo cliente fa fare un paio di scatti col telefonino da inviare al consulente per confrontarli con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E la perizia, molto dettagliata e anche interessante, si conclude in maniera netta: l’uomo immortalato dalla telecamera di sorveglianza mentre si aggira nel pianerottolo non è Carmelo Altieri.