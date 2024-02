Messina, docente aggredito da un papà al "Caio Duilio": sospeso per un mese lo studente

Un mese lontano dai banchi di scuola. E' scattato il provvedimento di sospensione per lo studente dell'istituto Nautico Caio Duilio, figlio dell'uomo che aggredì due docenti al termine di una discussione degenerata in violenza. Per il ragazzo il consiglio di istituto ha deciso di decretare la sospensione per un mese. Una decisione presa dall'organo composto da docenti, genitori, alunni, personale non docente e dirigente scolastico, una decisione arrivata dopo aver esaminato quanto accaduto, in base anche agli esiti dell'indagine interna avviata dalla dirigente scolastica.

In questi giorni sono state raccolte testimonianze e racconti interni, è stato messo tutto nero su bianco in una relazione già consegnata agli uffici del provveditore Stello Vadalà. Dal canto suo, l'ufficio scolastico provinciale ha preso atto di quanto accaduto e adesso si muoverà se la dirigente scolastica dovesse chiederne l'intervento. Nel frattempo continuano anche le indagini della polizia per accertare cosa davvero sia accaduto mattina tra quei corrodoi del Don Bosco, che ospitano alcune classi del Nautico Caio Duilio. I fatti risalgono allo scorso 23 gennaio.