Messina: Antonello con Scilla e Cariddi per le nuove pensiline Atm realizzate dagli studenti del Seguenza

Raffigurano il grande Antonello da Messina ed i miti dello Stretto Scilla e Cariddi , le nuove grafiche che abbelliscono, da qualche giorno, le pensiline del tram alle fermate Municipio di Largo Minutoli.

Le due litografie presentano la città e daranno il benvenuto ai turisti in tredici lingue. Sono state realizzate dagli studenti dell'indirizzo artistico- multimediale del liceo “Seguenza” diretto dalla preside Lilia Leonardi, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e grazie alla pianificazione QrCode e "#This is Messina" dell' Atm e al progetto di accoglienza di VisitMe. Un bel biglietto da visita per i croceristi che tra qualche mese, sbarcando al Porto, riceveranno il benvenuto di Scilla e Cariddi e del grande Antonello, genio di Messina nel mondo.

«È un risultato ulteriore della proficua sinergia - afferma l'assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso - che abbiamo avviato coinvolgendo gli studenti di diversi istituti scolastici cittadini. Con i ragazzi degli indirizzi linguistici stiamo realizzando invece le audioguide in lingua straniera. Ancor prima sono stati coinvolti gli studenti del Basile per le grafie Nettuno e Duomo».