Lavoro a Messina: l'Amam cerca ingegneri, avvocati e operai. Al via la selezione pubblica per 12 figure

Pubblicati due avvisi di Selezione pubblica per 12 figure tecniche e amministrative, tra dirigenti, funzionari, impiegati e operai all'Amam di Messina.

Il primo avviso, in particolare, è rivolto all’individuazione di una figura professionale – ingegnere da assumere per il ruolo di dirigente tecnico, a capo della direzione tecnica idrico e lavori pubblici, con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato presso l’azienda AMAM SpA per la durata di anni tre eventualmente rinnovabile con la qualifica inquadrata secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

Il secondo avviso, invece, mira al reclutamento a tempo pieno e determinato per un anno, eventualmente rinnovabile, con contratto di diritto privato presso l’azienda AMAM SpA di complessive n°11 figure:

• n. 1 avvocato – responsabile affari legali e contenzioso 8° liv CCNL Gas-Acqua

• n. 1 ingegnere – tecnico assistente lavori 6° liv CCNL Gas-Acqua

• n. 1 addetto ufficio reclami 3° liv CCNL Gas-Acqua

• n. 5 operai addetti letture e gestione contatori 2° liv CCNL Gas-Acqua

• n. 3 operai addetti agli impianti di depurazione 2° liv CCNL Gas-Acqua

Tutte le informazioni e i documenti utili a candidarsi sono pubblicati sul sito www.amam.it, al link: https://www.amam.it/category/avvisi-pubblici/