Lavori in tangenziale a Messina: dal 5 al 7 febbraio chiuso in entrata lo svincolo di Tremestieri

Autostrade Siciliane informa che, al fine di consentire i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, dalle ore 06:00 del 5 febbraio fino alle ore 20:00 del 7 febbraio rimarrà chiuso lo svincolo in entrata di Messina Sud Tremestieri (km 0+586) della A20 ME-PA. Si informa altresì che dalle ore 06:00 del 12 febbraio alle ore 20:00 del 16 febbraio rimarrà chiusa, invece, la rampa di uscita dello svincolo di Messina Sud Tremestieri per i veicoli in transito in direzione Catania