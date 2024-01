S. Teresa di Riva, aggredisce una dipendente del Centro per l’Impiego e fugge

Grave episodio ieri mattina al Centro per l’Impiego di S. Teresa di Riva. Un utente è entrato nell’ufficio situato sul lungomare Paolo Borsellino, all’estremità nord del paese, e si è scagliato contro i dipendenti presenti al front office al piano terra.

L’uomo, un giovane di Alì Terme, a quanto pare ex percettore del reddito di cittadinanza, si è presentato subito molto agitato e non appena ha fatto ingresso nella struttura ha cominciato ad imprecare e battere i pugni sul bancone, lamentando di non aver ancora ricevuto il pagamento di un sussidio di competenza dell’Inps che aveva richiesto per avere un supporto economico.

Dopo aver aggredito verbalmente un funzionario, che assieme ai colleghi provava a farlo calmare, il giovane fuori di senno ha colpito un pannello divisorio in plexiglass scaraventandolo contro una dipendente del front office, colpendola violentemente al volto. Poi si è allontanato continuando ad imprecare, raggiungendo il lungomare e facendo perdere le tracce.