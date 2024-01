Nomine nella Sanità: all'Asp di Messina arriva Cuccì, Lanza al "Bonino Pulejo", Di Blasi al Papardo

Manca solo la ratifica della Giunta ma il documento che alle 19 sarà al vaglio della squadra di Governo è pronto e firmato dall'assessore Giovanna Volo. Nell’Asp di Messina sarà nominato Giuseppe Cuccì in quota FdI, mentre al Piemonte-Bonino Pulejo arriverà Maurizio Lanza (uscente all’Asp di Catania, ora in quota Forza Italia). Al Papardo una new entry, si tratta di Catena Di Blasi (indicata dall’Mpa di Raffaele Lombardo). Un messinese, Ferdinando Croce, ex capo di gabinetto dell’assessore Ruggero Razza che l’ala Musumeci avrebbe voluto al Civico di Palermo al posto di Walter Messina, va all'Asp di Trapani. Per i Policlinici universitari, tra cui quello di Messina, se ne parlerà domani: nella città dello Stretto in pole c'è Francesco Patanè.