Messina, quasi ultimati i lavori per il recupero del Parco Aldo Moro

Quasi ultimati i lavori per la "riforestazione" e il recupero del Parco Aldo Moro a Messina. Lo ha annunciato il sindaco Federico Basile con un post su Facebook.

"Molti non conoscevano neanche l’esistenza di Parco Aldo Moro - scrive il primo cittadino - Un polmone verde al centro della città. Stiamo completando i lavori legati al progetto ForestaME per riconsegnare alla fruizione di tutti i messinesi un altro pezzo di territorio. A brevissimo l'ultimazione dei lavori e si vedrà finalmente il risultato di questa e delle altre tante opere che stiamo portando avanti. Ci vuole pazienza per i cantieri... ma i risultati si vedranno!".