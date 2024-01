L’Ospedale di Milazzo lasciato al palo, la mobilitazione va avanti

Sono oltre mille e cinquecento le firme raccolte dal Comitato costituitosi in difesa dell’ospedale per sollecitare l’Asp e la Regione ad intervenire. Dopo un avvio “tiepido” negli ultimi giorni si è registrato un maggiore coinvolgimento dei cittadini che comprendono come l’iniziativa, l’ennesima attuata sul comprensorio, potrà essere produttiva se supportata da una mobilitazione popolare. E il coordinamento, che ha coinvolto anche le parrocchie e le varie associazioni, è convinto che dall’intero territorio e dalle isole, «potranno giungere quelle risposte che ci si attende» e che a Palermo «riusciremo ad inviare un numero elevato di firme». Peraltro la petizione popolare dovrebbe essere il primo passo di una mobilitazione più ampia qualora dovessero continuare a mancare le risposte.

