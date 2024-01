Arancia meccanica in casa al rione Giostra di Messina: tre arresti

Picchiato a sangue, segretato nella sua stessa casa e fatto diventare complice suo malgrado di un traffico di droga e di un piccolo giro di prostituzione, “impiantato” sempre nella sua abitazione. È stata “Arancia meccanica” a tutti gli effetti al rione Giostra.

A novembre scorso passò 48 ore di vero terrore un 53enne che abita in quel villaggio, ad opera di un terzetto che adesso è finito in carcere dopo un’ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip Eugenio Fiorentino. Che in pratica ha messo nero su bianco quanto ricostruirono all’epoca la Procura e le Volanti della polizia, che intervennero sul posto.

Sono finiti in carcere il 48enne Ignazio De Carolis, la rumena 37enne Roxana Liliana Arhip, e la 37enne Paola Galletta. I tre sono già stati sentiti dal gip Fiorentino per l’interrogatorio di garanzia, hanno scelto di rispondere alle domande, e sono stati assistiti nel corso dell’esame dall’avvocato Salvatore Silvestro.