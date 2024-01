Psiconcologia al Policlinico di Messina: il gruppo come terapia e cura attraverso il lavoro a maglia

Il lavoro a maglia in gruppo come antidoto per contrastare gli effetti depressivi e il rischio di conseguenze psicopatologiche di una malattia oncologica. Si tratta di un progetto portato avanti presso l’UOC di Oncologia Medica con Hospice, diretta dal prof. Nicola Silvestris, nell’ambito delle attività dell’ambulatorio di Psiconcologia.

La realizzazione di una copertina ad uncinetto, decorata con un insieme di rose ricamate, è il risultato finale di “Una rosa per la vita”, progetto più ampio e significativo coordinato dalla dott.ssa Giuliana Maisano Branca, dirigente psicologo del Servizio, con il supporto della dott.ssa Enza Lipari. Un’esperienza vissuta in reparto con le pazienti che ha permesso di valorizzare l’espressione simbolica di “rinascita” e “nascita” come prolungamento di sé, puntando sul processo di introspezione e condivisione dei vissuti più profondi. Durante gli incontri organizzati, e anche nel corso delle somministrazioni di chemioterapia, la sofferenza per la malattia oncologica è stata affrontata grazie ad uno spazio di comunicazione autentica e considerevole dove sono emerse tematiche personali ed esistenziali. Sono stati focalizzati in condivisione, alcuni aspetti spirituali come “Essere vita per la vita” dando un senso a ciò che può essere inteso come accoglienza e continuità del proprio “Essere” nel tempo. Il Gruppo è diventato anche un contenitore di esperienze, di vissuti personali e trasformativi, facendo emergere il valore e la dignità di ogni partecipante.