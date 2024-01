Ponte sullo Stretto, il sì delle forze produttive della città

Tra meno di 200 giorni dovrebbe iniziare ufficialmente – se verrà rispettata la scadenza del prossimo 31 luglio imposta dalla legge del maggio 2023, approvata dal Parlamento e sottoscritta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – la fase di cantierizzazione del Ponte sullo Stretto e di tutte le opere ad esse collegate, propedeutiche, connesse, compensative che siano. In questi giorni ci sono state significative prese di posizione da parte dei rappresentanti di alcuni tra i principali soggetti attivi della città. Una sorta di “referendum”, non più, però, tra i “Sì” e i “No”, ma tra chi continua ad attendere gli eventi e chi, invece, sostiene la necessità assoluta di organizzare la città, e l’intero territorio dello Stretto, in vista di quella che, in ogni caso, sarà una svolta epocale per Messina.

Si sono pronunciati Sicindustria Messina, gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, Confcommercio e Confesercenti e, tra i sindacati, la Cisl. Di fronte anche agli ultimi drammatici dati contenuti nel Report dell’Ente camerale e riguardanti la situazione economica e lo stato delle aziende nel capoluogo e in provincia, tutte le organizzazioni citate non hanno fatto altro che lanciare un appello, alle istituzioni, alla politica e alle comunità, perché quella del Ponte diventi la sfida di Messina, destinata ad essere, per i prossimi decenni, il centro del più imponente investimento economico e infrastrutturale mai realizzato nel Mezzogiorno. Una sfida che può fare di Messina e Reggio, della conurbazione dello Stretto, una delle capitali euromediterranee del futuro. Ma tutto ciò a patto che i territori sappiano rispondere con armi adeguate, trasformando in benefici anche gli inevitabili disagi legati ad anni e anni di “lavori in corso”.

C’è una parte rilevantissima di città, dunque, che si è pronunciata: «Il Ponte si farà, entriamo in quest’ottica e lavoriamo perché Messina riesca a sfruttare questa imperdibile occasione di rilancio e di sviluppo», hanno ribadito, anche con interviste al nostro giornale, i presidenti di Sicindustria Messina, Pietro Franza, dei due Ordini, Santi Trovato (ingegneri) e Pino Falzea (architetti), il segretario della Cisl Nino Alibrandi, i presidenti delle due grandi organizzazioni del Commercio, Carmelo Picciotto (Confcommercio) e Alberto Palella, oltre che il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.