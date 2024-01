Tanta paura a Scaletta Zanclea. Dalle ore 15 di oggi, una squadra con vari mezzi del Comando vigili del fuoco di Messina è intervenuta in via Roma, a Scaletta Zanclea, per un incendio di un’abitazione. Scampata alle fiamme anche una signora anziana, trasferita in ospedale. I vigili hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del sito.