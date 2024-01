Messina, lo “spaccavetrine” sarebbe dovuto stare in una comunità protetta

In questi giorni convulsi per l’incubo dello “spaccavetrine” che ha seminato realmente il panico nei negozi del centro e non solo in quelli, l’arresto da parte della polizia è sembrato a tutti un “toccasana” per concludere tutto in bellezza. Ma dietro questa strana storia in realtà c’è dell’altro.

Ed è tutta tra le pieghe dell’allarme che lancia la presidente del tribunale di Sorveglianza Francesca Arrigo, la quale spiega che in realtà, il 23enne che ha girovagato in lungo e in largo per negozi spaccando tutto è un soggetto con problemi psichici che andrebbe aiutato in maniera diversa prima di commettere reati, dei quali non si rende neanche bene conto, non percependo la gravità del suo modo di fare.

In fondo, quindi, è tutto il sistema giustizia che con lui ha fallito, perché non ha saputo prevenire con cure e soprattutto strutture adeguate quello che poi è successo. E nel nostro Paese si sono si sono verificati episodi ben più gravi di questo, addirittura ocn casi di omcidio

«Si tratta di una persona - spiega la presidente Arrigo -, che era sottoposta alla libertà vigilata, misura che è stata aggravata nel novembre del 2022 dal magistrato di sorveglianza, che all’epoca decise la misura del ricovero in Rems, la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Purtroppo questa misura non ha mai trovato esecuzione da parte della competente Procura, a causa della mancanza di posti nella Rems».