Capo d’Orlando, auto finisce fuori strada sulla A20 e si ribalta: conducente estratto dalle lamiere

Incidente autonomo in serata sulla A20 Palermo - Messina, sul tratto a doppio senso di circolazione nei pressi della galleria San Gregorio, in territorio di Capo d’Orlando, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Brolo. Un’autovettura Peugeot, condotta da un uomo, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi lungo la carreggiata. Il conducente del mezzo è stato prontamente soccorso ed estratto dalle lamiere del veicolo dai Vigili del Fuoco, giunto tempestivamente sul posto così come la pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello. L’uomo, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma solo lievi traumi e contusioni, è stato quindi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Sul posto anche i mezzi del pronto intervento stradale e del Consorzio Autostrade per la messa in sicurezza di quel tratto di strada