Messina, avviate le demolizioni delle baracche a Camaro Sottomontagna

"Si lavora incessantemente per velocizzare le attività di Risanamento", ha spiegato il sindaco Federico Basile. Sono iniziate , alla presenza del sindaco Federico Basile,del vicesindaco e assessore al Risanamento e rapporti con ARISME Salvatore Mondello, del sub commissario per l’Emergenza Risanamento Marcello Scurria, del CdA di ARISME, di una rappresentanza del Consiglio comunale e della III Municipalità, le operazioni di demolizione delle baracche di Camaro Sottomontagna.

"Si lavora incessantemente per velocizzare le attività di Risanamento - ha dichiarato il sindaco - ed possiamo insieme apprezzare i risultati dell’enorme mole di attività effettuata dal Comune e Arisme, in sinergia con il Sub Commissario. Andiamo avanti con forza, nella consapevolezza che il 2024 sarà l’anno decisivo, che premierà il lavoro iniziato fin dall’insediamento dell’ex sindaco Cateno De Luca e proseguito con la mia Amministrazione. Si procederà da con i primi interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, per restituire una fascia di territorio cittadino a lungo dimenticata, che si andrà ad aggiungere a tutte le aree interessate dai progetti, a riprova del fatto che la città sta per essere affrancata da una piaga secolare, per ritrovare la piena dimensione di città metropolitana moderna e proiettata verso il futuro”.