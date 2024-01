Messina, parla il presidente dell'Ordine degli architetti: “Se il Ponte è realtà, sia la nostra sfida”

«Forse siamo al momento conclusivo del “prologo lungo 70 anni” del trattato per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Noi ce lo auguriamo, la sensazione è che sia così». Pino Falzea, presidente dell’Ordine degli architetti, interviene in un dibattito che non può più essere puramente “accademico” ma deve guardare alla realtà dei fatti, agli scenari, alle prospettive, a quello che accadrà nei prossimi mesi e che vedrà, in ogni caso, Messina e l’Area dello Stretto protagoniste assolute.

“Con il Ponte, oltre il Ponte” «Se è vero che siamo giunti alla conclusione del “prologo” – riflette Falzea –, comprendiamo quanto sia ridotto il tempo utile per studiare soluzioni e avanzare proposte per la città che, stiamone certi, con il Ponte diventerà un’altra: attrattiva, bella e organizzata se si faranno con criterio le cose giuste che i tempi contemporanei suggeriscono; anonima se non si lavorerà secondo un condiviso programma strategico per il cambiamento. Ma ciò che interessa di più noi architetti è quel che dovrà accadere, perché “con il Ponte, oltre il Ponte”, per Messina si aprirà una nuova epoca, che se ben governata restituirà una città straordinariamente competitiva in ambito internazionale, attrattiva come pochi altri luoghi del Meridione».