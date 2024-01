Dramma della solitudine a Spadafora, anziana trovata morta in casa. Non aveva parenti, il Comune paga le esequie

La fine di una vita segnata dalla solitudine diventa sempre una storia che addolora. La notizia del ritrovamento della signora settantenne, B. A., ha incupito la comunità di Spadafora. «Una vicenda davvero molto triste – la definisce la sindaca Tania Venuto –La donna è stata cercata, e poi trovata priva di vita nella sua abitazione, perché i vicini e la proprietaria di casa hanno dato l'allarme. Non si sa da quanto tempo fosse esattamente morta. La signora non era molto conosciuta in paese, ed io personalmente non l'ho mai vista né sentita. Lunedì mattina sarà svolto il funerale. Purtroppo – aggiunge Venuto – da una ricerca anagrafica, effettuata dal Comune e dai carabinieri, risulta che l'anziana deceduta non ha parenti. Di conseguenza, attraverso una delibera, la giunta municipale ha assegnato le somme per provvedere al funerale».

Il dramma della solitudine si è consumato nel centro di Spadafora. La tragica scoperta è avvenuta giovedì dopo la segnalazione di alcuni vicini. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco, che dopo aver fatto accesso nell'appartamento del condominio di via Galleano, hanno trovato la donna ormai priva di vita. «Da informazioni desunte – si legge nella delibera di giunta – la signora versava in delicate condizioni di salute, apparentemente priva di qualsiasi riferimento parentale che potesse prendersi carico della sua quotidianità, nonché delle sue esequie. Nessun familiare nell'ultimo periodo si è presentato nella sua residenza per far visita all'anziana – viene ancora specificato – e l'Ente non ha recapiti di parenti prossimi a cui fare riferimento per i casi di necessità e urgenza.