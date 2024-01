Paura a Messina, rocambolesco incidente sul viale Regina Elena: una 42enne ferita in ospedale FOTO

Incidente autonomo poco prima delle 23 sul viale Regina Elena a Messina e per fortuna senza gravi conseguenze. Una donna (una 42enne), alla guida di una Nissan in direzione nord-sud, ha investito un'altra auto, una Twingo (che a sua volta ne ha danneggiato una terza), parcheggiata e, dopo l'impatto, si è cappottata.

Tanta paura e solo qualche ferita per la la donna che, dopo le prime cure in ambulanza, è stata trasportata all'ospedale Piemonte. Sul i posto vigili del fuoco e la sezione infortunistica della polizia municipale per capire la dinamica dell'incidente e bloccare il traffico da nord, mentre le auto proveniente da sud sono state deviate in via Brasile.