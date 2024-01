Messina, una sola offerta (top secret) per la nuova sede di Casa Serena

Pervenuta una sola offerta di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta dalla Messina Social City, lo scorso ottobre, per l'affitto di un immobile destinato ad accogliere temporaneamente gli anziani di Casa Serena. Non ci sarebbe l'imbarazzo della scelta ma sono in corso le verifiche della Commissione di valutazione circa l'idoneità dei locali. Alla chiusura dei termini di partecipazione all'indagine di mercato esperita dall'azienda speciale, scaduti l'11 novembre, negli uffici della Messina social city, è pervenuta la Pec di un'unica offerta. La proposta è in corso di valutazione da parte di una apposita commissione interna, nominata a tale scopo, che si è avvalsa anche del parere di un tecnico per verificare se le caratteristiche dell'immobile corrispondano ai requisiti richiesti dal bando, nella fattispecie agli standard strutturali proprie delle case di riposo. "La gara si è chiusa - afferma la presidente dell'azienda speciale Valeria Asquini - con l'arrivo di un'unica offerta di immobile. In questa fase sono in corso i lavori della commissione di valutazione che dopo avere verificato l'offerta, dovrà pronunciarsi in merito alla possibile approvazione e quindi all' aggiudicazione della gara. Si tratta chiaramente- sottolinea Asquini - di una sistemazione più adeguata in attesa che vengano ultimati i lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura Casa Serena che, malgrado procedano a buon ritmo, naturalmente richiedono tempi non brevissimi ". La riserva sull'offerta presentata potrebbe essere sciolta già nei prossimi giorni non appena arriverà la determina della commissione. Si sa che lo stabile si trova nel comune di Messina ed è ben localizzato, ma la zona al momento rimane top secret.