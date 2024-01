Lipari, sistemi di ormeggio «abusivi»: rimossi i blocchi di cemento

Ha preso il via nello specchio acqueo antistante la piazza di Marina Corta a Lipari la rimozione dai fondali dei diversi sistemi di ormeggio, posti sotto sequestro preventivo, nello scorso mese di novembre, dall’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari, a seguito di una articolata indagine coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Questi sistemi di ormeggio, per i quali è iniziata ieri l’opera di rimozione dei fondali, sotto la supervisione dei militari dell’Ufficio marittimo liparese, sono risultati essere privi di concessione demaniale marittima o di qualsiasi provvedimento autorizzativo temporaneo. Le operazioni, nelle quali sono impegnati anche dei sub, proseguiranno nei prossimi giorni. Il provvedimento di sequestro preventivo, nel mese di novembre, era stato emesso e notificato a carico di nove persone, legali rappresenti di altrettante società, che operano nel settore nautico. Contestualmente, agli stessi soggetti, venne notificata una “Informazione di Garanzia e sul Diritto alla Difesa”, stante l’ipotesi accusatoria, riconducibile alle violazioni di cui agli articoli 54, 1161 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’articolo 110 del Codice Penale.