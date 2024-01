Messina, già in funzione il Tribunale del lavoro e il Giudice di Pace in via Capra

Sono già in funzione da qualche settimana i nuovi uffici giudiziari di via Capra. Si tratta degli uffici del Tribunale del lavoro e del Giudice di Pace che sono stati trasferiti al terzo e al quarto piano dell'immobile Inps, nei pressi della stazione centrale. La consegna dei locali e le azioni future per la soluzione dei problemi di edilizia giudiziaria del distretto di Messina sono stati al centro di un incontro al quale hanno preso parte il presidente della corte d'Appello Luigi Lombardo, il direttore provinciale dell'Inps di Messina, Gaetano Minutoli e il presidente del Tribunale, Massimiliano Micali.

All'incontro ha preso parte anche la presidente del tribunale del lavoro Laura Romeo. L'intenzione - come ha detto il presidente Lombardo - è di arrivare ad avere tutto lo stabile dove trasferire ulteriori uffici, nel frattempo cominceranno i lavori di ristrutturazione dei due immobili di via Garibaldi che ospiteranno altri uffici giudiziaria. "Alla fine del prossimo anno - ha detto - potremmo contare su questo palazzo insieme agli immobili di via Garibaldi nel frattempo ristrutturati, credo che con questi tre palazzi i problemi di edilizia giudiziaria di Messina potrebbero risolversi". Nel frattempo è stato dato mandato ad uno staff di ingegneri per studiare gli spazi e realizzare uno studio per poi scegliere gli uffici da trasferire.