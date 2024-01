Il Mit: sbloccato a Messina il dossier-porto di Tremestieri in vista della costruzione del Ponte

«Sbloccata l’opera per la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri (Messina, ndr)) con annesso scalo portuale. È un’opera strategica in vista della costruzione del Ponte degli Italiani (il ponte sullo Stretto, ndr) - collegamento tra Calabria e Sicilia - che si mostra sempre più collettore di investimenti per lo sviluppo dell’isola e dell’intero Paese. In tempo record il Mit è riuscito a reperire le risorse per il porto Tremestieri».

Lo si legge in una nota del Mit. «In poco più di due mesi, il Mit ha istituito un tavolo tecnico con Comune di Messina, Regione Siciliana e autorità Portuale che si è concluso con esito positivo.

Lo sforzo finanziario fatto dal Ministero, anche attraverso l’Autorità Portuale dello Stretto, risulta significativo ed ammonta a 22 milioni di euro e nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’intervento per il territorio di riferimento, tenuto conto anche degli impegni assunti dal Governo in relazione alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini «il Porto di Tremestieri è l’ennesima opera sbloccata, vogliamo continuare così in tutta Italia».