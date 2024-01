Messina: tornata l'acqua nei rubinetti, si programma già il terzo step. Bonasera: "Bilancio soddisfacente"

Missione compiuta. Coi disagi circoscritti a pochi casi. Il secondo step dei lavori programmati da Amam sulla rete del Fiumefreddo è salutato positivamente dall’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile e dalla presidente dell’Azienda meridionale acque Messina Loredana Bonasera.

Gli interventi sono stati portati a termine addirittura in anticipo rispetto alle 24 ore preventivate e il Coc, il Centro operativo comunale sovrinteso dall’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, ha chiuso i battenti anch’esso in anticipo rispetto al previsto, alle 12 di ieri. Segno del buon andamento delle operazioni e del ritorno alla normalità. Anche se in alcune zone, la redistribuzione ha richiesto una dose aggiuntiva di pazienza, a causa dei soliti tempi tecnici di riempimento dei serbatoi e di ripresa del flusso idrico fino ai rubinetti di abitazioni, attività commerciali, presidi ospedalieri. Fino a ieri, segnalati problemi nelle aree più a nord della città e in quelle situate più in alto rispetto al livello del mare. Richieste di intervento sono giunte, in particolare, da alcuni condomini di contrada Principe, viale Regine Elena, viale Regina Margherita, Annunziata. Segnalate criticità pure a Messina 2. «Domani (oggi, ndc) si tornerà finalmente alla piena normalità ovunque – assicura Loredana Bonasera –. Il bilancio di quest’altra tornata di lavori è soddisfacente. Rispetto alla precedente, c’era un intervento in più da effettuare, erano dieci per via del collegamento dei serbatoi del Montesanto. Il traguardo è stato tagliato in un tempo minore e i disagi per la popolazione ridotti ai minimi termini».

Conclusa questa fase, si pensa già alla terza: «La ditta e i nostri tecnici opereranno nuovamente il 16 febbraio prossimo. L’obiettivo è efficientare la rete, potenziarla, metterla in sicurezza». Per pianificare al meglio le future attività, nei prossimi giorni si terrà una “call” nella sede Amam, in modo da stabilire tempistiche e metodologie del successivo step. I sopralluoghi nei luoghi interessati sono stati conclusi. «Contestualmente a quello archiviato – aggiunge la presidente dell’azienda partecipata – sono stati eseguiti altri lavori. Ad esempio, in Piano Bagni, a Santa Margherita, abbiamo superato un ostacolo di perdita della condotta, adesso è messa in sicurezza. Siamo intervenuti altresì sull’Alcantara e in altri punti». In mattinata, il sindaco Basile aveva spiegato ai microfoni di Rtp che «nei prossimi mesi i messinesi beneficeranno di questi lavori e ne trarranno i frutti».

Sul fronte della Protezione civile, a tracciare un bilancio dell’assistenza del sostegno prestato ai messinesi è stato, nella tarda serata di ieri, Minutoli: «I numeri riferiti a domenica ci hanno indicato 238 richieste di intervento, 226 delle quali evase. Disaggregando i dati, 12 le istanze dalle strutture sanitarie, 40 dai condomini, 38 dai privati, 10 dai privati con disabili in famiglia, 130 giunte dalle attività commerciali. «Il bilancio è nettamente positivo – afferma il componente della Giunta – per quel che attiene alle due giornate di attività svolte, con l’ausilio del personale della Messina Social City, davvero encomiabile nella gestione del servizio telefonico, unitamente alle forze del volontariato. Abbiamo rifornito di acqua i negozi, le strutture sanitarie, le abitazioni anche con fasce deboli. Le autobotti Amam, tra servizio fisso e mobile, hanno ben gestito le varie situazioni in cui si sono presentate criticità».

Tornando ai lavori, hanno impegnato un centinaio di tecnici e operai, con la lente indirizzata sull’acquedotto Fiumefreddo, in particolare lungo i torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara. In città, messi in collegamento i serbatoi di Montesanto 2 e Montesanto 1, e contemporaneamente, impianti e reti.