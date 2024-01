Messina, l’acqua è tornata: domani la normalità in tutta la città

I lavori alla condotta sono andati meglio del previsto ma per il ritorno alla normalità in tutta la città occorrerà attendere domattina.

Il secondo dei cinque black out idrici programmati per ammodernare la condotta principale della città, il Fiumefreddo, non ha avuto i fuori programma del primo, quando i lavoro si conclusero sabato a metà mattinata. Questa volta alle 4 di notte l’ultima saldatura nei grandi tubi che trasferiscono 900 litri al secondo di liquido, era stata fissata.

Come previsto è stato il nodo del Montesanto a chiudere la lista degli interventi. Dovevano essere collegati i due grandi serbatoi sistemati a due passi da Messina Due e quei 15 metri con una deviazione sulla linea principale che arriva direttamente da Piedimonte Etneo, sono stati il “pensiero fisso” di tutti i tecnici e dei vertici dell’Amam. Un inconveniente avrebbe rischiato di far saltare i piani, mettendo a rischio la programmazione del ripristino dell’erogazione. Invece tutto è andato bene e alle 5 del mattino l’acqua ha ripreso a passare da quel punto. Gli altri nove interventi sono stati ultimati alle due di ieri notte, con il grattacapo dell’Alcantara dove uno scarico ha fatto le bizze, prima di cedere.