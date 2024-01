Fondazione Lucifero di Milazzo: verso la gestione commissariale

Fondazione Lucifero, la sensazione è quella che si è davvero ormai ai titoli di coda per il Cda. E non solo per le dimissioni nel giro di 48 ore dei consiglieri Schirò e Colosi che hanno ridotto a due i componenti realmente operativi (il presidente Scicolone e il consigliere Gioacchino Puglisi), quanto per il provvedimento notificato ieri dalla Regione agli uffici dell’Ipab concernenti l’annullamento del Consuntivo 2022 che era stato approvato dal Cda a fine dicembre nonostante il parere contrario dei revisori dei conti.

Per l’assessorato regionale le osservazioni prodotte dal presidente Scicolone, dopo le prime contestazioni mosse dagli uffici palermitani, non sono state sufficienti e anzi è stato accolto il rilievo del revisore dei conti, Mario Mellina. Nel decreto regionale si legge che «la deliberazione dell’organo di vertice risulta illegittima in quanto affetta da un vizio genetico non sanabile, che comporta la nullità ab origine del provvedimento». A questo punto l’Ipab si trova dunque senza Consuntivo 22, senza Bilancio preventivo 23, adempimenti per i quali l’assessorato della Famiglia aveva dato una sorta di ultimatum, e con un Cda bloccato. Ecco perché si ritiene certa la nomina del commissario come richiesto da diverse forze politiche, fatta eccezione per il Pd che continua a difendere gli attuali consiglieri.