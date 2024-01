Taormina come Erice: così il Comune punta ad avere negozi aperti tutto l'anno

E se Taormina prendesse esempio da Erice per garantire l’apertura tutto l’anno degli esercizi pubblici? Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cateno De Luca ha cominciato ad affrontare la questione delle chiusure invernali durante la bassa stagione, emersa in particolare durante le festività di fine anno visto che molti locali, anche la notte di Natale, sono rimasti sbarrati nonostante la presenza di migliaia di persone.

Il primo passo per studiare una soluzione lo ha compiuto la giunta, che su proposta dell’assessore al Turismo Jonathan Sferra, ha dato mandato al segretario generale, Giuseppe Bartorilla, di acquisire un autorevole parere giuridico-legale, finalizzato a disciplinare meglio gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali presenti nel territorio di Taormina e l’espletamento del servizio taxi. Ma osservando quanto sta accadendo in altre realtà turistiche siciliane potrebbe essere adottato già un primo provvedimento, dopo un confronto con gli esercenti cittadini.

Il Comune di Erice, infatti, ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza sindacale che stabilisce la programmazione dei turni di apertura obbligatoria dei pubblici esercizi per tutto il 2024, in modo da evitare che i turisti che giungono in cima al borgo medievale abbiano la certezza di trovare sempre bar e ristoranti aperti.