Messina... aspettando l’acqua. Disagi nell’area fra Contesse e Mortelle, il ritorno alla normalità partirà dalla zona sud

Il conto alla rovescia è già partito. Quello che dovrà portare la città, o almeno quella parte in cui avverrà il distacco, a riavere l’acqua corrente. Il termine è diverso da parte a parte di Messina ma quel che è certo è che da stamattina tre quarti della città potrà contare sull’acqua contenuta nei serbatoi o nelle autoclavi di appartamenti e condomini. E questo fino a domattina quando dovrebbero concludersi i lavori lungo la condotta del Fiumefreddo. La zona interessata è molto vasta e soprattutto molto popolosa perché da Contesse, passando di Santa Lucia e Bordonaro comprende tutta la zona sud, Camaro, Catarratti, il centro città e poi viale Giostra sino a tutto San Michele, e più su Castanea e i vari villaggi collinari per arrivare a Mortelle, inclusa l’Annunziata e tutta la litoranea. Esclusi, rispetto al primo distacco, quello di novembre, Pistunina e Tremestieri. Dunque alle 4 di stamattina è stato interrotto il flusso idrico che arriva in città dalle fonti di Fiumefreddo. Si tratta dell’80% dell’acqua che serve alla città. Fra le 8 e 9 non si sarà più acqua nella tubazione e gli operai (sono un centinaio in totale quelli impegnati nei vari punti di intervento) potranno iniziare i loro lavori. In città, quindi, la distribuzione proseguirà al massimo fino alle 9 di domani. Poi tutti coloro che abitano fra Contesse e Mortelle dovranno attingere alle riserve.

L’azienda che eseguirà i lavori ha chiesto 24 ore di tempo per completarli e quindi si presume che sabato di prima mattina il cantiere potrà essere concluso. Nelle ore successive la condotta verrà messa pian piano in pressione fino a quando, dopo le verifiche sul perfetto funzionamento, l’acqua tornerà ad arrivare a Messina ma ai grandi serbatoi di Amam. Questi potranno, a loro volta, riprendere al distribuzione alla città solo quando si saranno nuovamente riempiti. E questa fase di erogazione sarà diversa da zona a zona. I primi ad avere l’acqua saranno gli abitanti della zona sud, perché i più vicini ai serbatoi che si riempiranno per primi. La stima del ritorno dell’acqua corrente in quella zona, fatti salvi gli imprevisti che la volta si sono verificati facendo ritardare tutto di mezza giornata, è per il primo pomeriggio di domani.

Poi pian piano l’erogazione sarà avviata nella zona centrale della città dove potrebbe arrivare, stimano dall’Amam, dalle 18 in poi.

Nel frattempo i grandi serbatoi si saranno nuovamente svuotati e così occorrerà attendere la giornata di domenica perché l’acqua possa tornare anche nella zona nord dove, invece, le distanze fra i serbatoi e i vari quartieri e villaggi è più ampia. Questa è la parte della città in cui si misurerà la rapidità di ripristino delle condizioni ordinarie di erogazione.