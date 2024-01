Me Muovo: la rivoluzione della linea tranviaria, snodo fondamentale per la città di Messina

Riflettori puntati per la seconda puntata di ME Muovo, la rubrica sulla mobilità sostenibile in riva allo Stretto, sulla linea tranviaria, vera e proprio ago della bilancia della rivoluzione viaria in atto nella città di Messina. Che gran parte della riqualificazione cittadina passi dagli ormai prossimi lavori che interessano la linea 28, quella dedicata al trasporto su binari, lo abbiamo già scritto a più ripetizioni sulle colonne del nostro giornale.

Ma meritano comunque quantomeno un chiarimento modalità e lavori che interesseranno il tram, con la via Vittorio Emanuele II e la zona di provinciale che verranno ridotte ad un solo binario, ampliando la porzione di marciapiede a disposizione dei pedoni, oltre ad un restyling delle zone di via libertà, via I settembre e piazza stazione, con la restituzione di spazzi occlusi alla cittadinanza.

Tutto questo avverrà, però, solo dopo il responso del parere del Ministero dei trasporti, prima, e della Regione poi. In questo lasso di tempo il comune di Messina potrà comunque effettuare degli interventi che non andranno a modificare il percorso della linea tranviaria, i primi sono previsti nella zona dell’isola pedonale di viale San Martino dove verranno rimossi marciapiedi e zone di delimitazione, rendendo l’isola in una prima fase un unica zona di calpestio oltre alla rimozione della tanto contestata "griglia" di piazza Cairoli.