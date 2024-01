Rassegna stampa 18-01-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, l’intervento di Vincenzo Franza in Commissione: “Il Ponte attrattore turistico”

- Isole minori in Sicilia, “Trasporti marittimi inadeguati e costosi” lettera a Schifani e Salvini

- Messina, occupava una casa da quasi 24 anni: rinviata a giudizio

- Se la Regione apre le porte... delle “bische”: gioco d'azzardo nelle tabaccherie siciliane

In città

- Messina, ospitalità ai migranti: appalto affidato per due anni

- Messina, violenze atroci alla moglie: inflitti 6 anni e mezzo

- Cateno De Luca al Pd di Messina: “Basta con l’astio, io sono la cura”

- In estate a Messina ci sarà anche Sfera Ebbasta. E per il 2025 il sogno è Cremonini

Provincia

- L’ospedale di Barcellona negato e la classe dirigente: i nodi fallimentari vengono al pettine

- Taormina e lo “sfratto” all’Agenzia delle Entrate, per Trappitello è un ulteriore scippo