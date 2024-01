Messina, ospitalità ai migranti: appalto affidato per due anni

Assegnato, con procedura di gara aperta mediante Accordo quadro, l’appalto per l’affidamento biennale dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio della provincia di Messina, per una durata di 24 mesi. Le ditte aggiudicatarie sono risultate, per il primo lotto, Lighthouse srl di Messina, Cooperativa sociale l’Edera di Canicatti e Cooperativa servizi sociali di San Piero Patti, per un importo di 3.602.184,22 euro; per il secondo lotto, Medihospes Cooperativa sociale (Roma) e Sole Società cooperativa sociale di Palma di Montechiaro, per un importo di 4.022.608 euro. È andato deserto, invece, il terzo lotto.

