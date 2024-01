Messina, occupava una casa da quasi 24 anni: rinviata a giudizio

La campagna contro gli abusivi delle case popolari di Arismè non si ferma. Il giudice per le indagini preliminari Tiziana Leanza ha rinviato a giudizio, per l’occupazione avvenuta nel 2000 (e poi reiterata) di un alloggio popolare, una donna che ha già subito un’ammenda da oltre duemila euro. Il processo si terrà il 10 dicembre del 2024. La palazzina oggetto dell’occupazione è sempre una di quelle di Bisconte in cui sorgono 189 alloggi e dove gli abusivi individuati sono una decina.

Novità anche per la vicenda riguardante la donna che si trova ricoverata da 72 mesi in una struttura assistita e che si è vista occupare, nel frattempo, la propria abitazione. L’occupante, di origini straniere, è stata denunciata. La legittima assegnataria resterà altri 15 giorni nella struttura sanitaria, mentre Arismè tenterà di individuare, assieme al Comune, una nuova sistemazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina