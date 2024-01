Isole minori in Sicilia, “Trasporti marittimi inadeguati e costosi”: lettera a Schifani e Salvini

Oltre una cinquantina tra associazioni e comitati, ubicati nelle isole minori siciliane, in prevalenza nelle Eolie, hanno scritto al ministro Matteo Salvini, al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, agli assessori regionali Alessandro Aricò e Elvira Amata, ai vari Dipartimenti nazionali e regionali e ai sindaci degli otto Comuni isolani, chiedendo, nell’ambito dei collegamenti marittimi, l’istituzione di un tavolo permanente di confronto Stato - Regione. L’obiettivo è il ripristino di corse e tariffe originarie e accesso agli atti.

«La presente – scrivono – quale ennesima denuncia e richiesta urgente di intervento sulle criticità e le inadeguatezze che continuano a gravare sui collegamenti con le isole minori della Sicilia. Nonostante le reiterate e accorate segnalazioni e istanze, avanzate dai sindaci delle isole minori, dal comparto produttivo e sociale, rappresentato dalle associazioni di categoria e dai comitati e dalle associazioni in rappresentanza di porzioni importanti delle comunità locali, si registra per l’ennesima volta un aumento dei fattori di svantaggio a carico degli abitanti e delle imprese che vivono e operano nelle isole minori». Evidenziando come questo sia in spregio delle modifiche all’articolo 119 della Costituzione oltre che dei dettami sanciti dai Trattati di funzionamento dell’Unione Europea, comitati e associazioni rimarcano come «i collegamenti marittimi con le isole minori rimangono inadeguati, anacronisticamente insufficienti e, nell'ultimo anno e mezzo, hanno subito incomprensibili tagli e aumenti tariffari. Ad oggi, le corse integrative regionali ro pax, adesso effettuate dalla compagnia SNS, quasi esclusivamente con mezzi di cui alla convenzione statale, non sono ancora state del tutto ripristinate e i mezzi impiegati hanno una capacità di garage significativamente ridotta rispetto ai precedenti, causando gravi disagi soprattutto nel trasporto merci. Inoltre, le tariffe applicate non risultano ancora in linea con quelle della precedente convenzione regionale.

